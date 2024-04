ABBANDONO DI RIFIUTI: A VALMADRERA E MALGRATE 19 MULTE IN SOLI 3 MESI

VALMADRERA – Nonostante in tutti i Comuni gestiti dal Comando Associato di Polizia Locale (Valmadrera, Malgrate, Civate, Olivero Lario) da anni sia presente un’efficace e capillare servizio di raccolta differenziata e la presenza nel Comune di Valmadrera di una ben attrezzata piazzola ecologica, per la raccolta dei rifiuti, è sempre presente il fenomeno dell’abbandono degli stessi sulle pubbliche vie, in corrispondenza dei cestini gettacarte e nelle aree meno edificate.

Grazie anche alle nuove tecnologie, come l’impianto di videosorveglianza comunale, lo spostamento di cestini gettacarte in luoghi più luminosi o comunque videosorvegliati, la presenza sui veicoli di servizio di dash cam, sono stati nei primi tre mesi del 2024 contestati 19 verbali nei Comuni di Malgrate e Valmadrera per conferimento errati di rifiuti e/o abbandoni di rifiuti.

Nel mese di febbraio in particolare è stata individuata una persona che provenendo da fuori città aveva accostato l’auto sulla SS 639 e aveva lanciato un sacco di rifiuti domestici nella parte boschiva, adiacente alla sede stradale. Individuato dalla pattuglia operante, l’uomo ha negato l’abbandono di rifiuti, ma dopo l’acquisizione delle immagini della telecamera a bordo del veicolo di servizio, l’uomo è stato sanzionato.

Ancora più grave quello che è successo il 28 marzo, dopo l’acquisizione dei filmati delle immagini delle telecamere di videosorveglianza recentemente installate, unitamente alla posa di impianto luminoso presso il parco Rio Torto intercomunale di Valmadrera e Malgrate. In particolare nella serata del 27 marzo due cittadini, a bordo di un’auto, sono entrati abusivamente sul prato del predetto parco, lasciando lì decine di sacchi e secchi contenenti macerie derivate da lavorazioni edili. Gli agenti, il giorno dopo, grazie a una approfondita ricerca e verifica del percorso effettuato dal veicolo utilizzato per l’abbandono, hanno individuato gli autori, sanzionandoli con una violazione amministrativa di 617 euro, come previsto dal nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti che l’amministrazione comunale ha recentemente approvato.

La Polizia locale segnala alla cittadinanza la necessità di contattare prontamente il Comando al numero telefonico delle emergenze 329/2103386, evidenziando come in alcuni casi solo un intervento immediato possa consentire di individuare gli autori degli abbandoni.