JOB WEEKS: AL VIA L’EDIZIONE 2024, OTTO APPUNTAMENTI PER I GIOVANI

LECCO – Anche quest’anno il Comune di Lecco propone un ciclo di incontri, pensato per i giovani che vogliono accedere al mondo del lavoro. Il percorso è organizzato dall’Informagiovani del Comune di Lecco, è inserito nelle attività della Consulta Informagiovani Anci Lombardia e offre una piattaforma di incontro tra i giovani aspiranti lavoratori e il tessuto produttivo e professionale del territorio.

Il programma prevede numerosi appuntamenti: un workshop lavoro “Scopri il tuo potenziale” in due giornate, giovedì 11 e 18 aprile dalle 14.30 alle 16, presso l’Informagiovani di Lecco, gestito da Dejanira Fallacara; sempre presso l’Informagiovani, ai ragazzi dai 16 ai 25 anni è rivolto “Plan Your Summer: Incontri dedicati alle opportunità lavorative estive per i giovani” con un primo appuntamento mercoledì 17 aprile e una replica martedì 23 aprile dalle 14.30 alle 15.30; sabato 13 aprile dalle 15 alle 21 a Villa Cabella (Annone Brianza) tocca ai ragazzi dell’associazione Ogvn di Oggiono che con “Tutti per uni, uni per tutti” presentano i percorsi universitari a cui accedere dopo il diploma; lunedì 22 aprile dalle 8.30 alle 14 si terrà l’ultimo incontro pubblico “Job Pass: Una giornata di dialogo diretto tra le realtà lavorative locali e i giovani”, gestito dal punto Informagiovani Valle San Martino e da progetto Iang, si terrà presso la Fondazione Monastero del Lavello a Calolziocorte.

Per le classi delle scuole secondarie, l’Informagiovani propone due incontri per le classi terze, in particolare “AAA Cercasi… Relazioni Professionali di Successo: Un confronto diretto con giovani imprenditori” con Confartigianato Imprese Lecco è rivolto agli studenti del corso operatore amministrativo / Segreteria di Fondazione Clerici, in programma venerdì 12 aprile dalle 10 alle 12 presso la Fondazione Clerici di Lecco. Agli studenti del terzo anno dell’indirizzo Tecnico aeronautico e Professionale odontotecnico presso istituto Alessandro Volta, verrà proposto “Plan Your Summer School Edition. Esperienze lavorative 2024” in programma per giovedì 18 aprile dalle 9 alle 10.

Tutti gli incontri sono ad accesso libero e gratuito previa iscrizione. È possibile prenotarsi tramite i form di iscrizioni presenti al seguente collegamento. Per maggior informazioni è possibile contattare l’Informagiovani allo 0341 493790 (anche su WhatsApp) o all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.