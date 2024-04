CALOLZIOCORTE: MARCO HU RIAPRE IL BAR DELLA STAZIONE, CHIUSO DA GIUGNO

CALOLZIOCORTE – Buona notizia per la stazione di Calolzio e per il suo circondario: il bar della stazione è in procinto di riaprire i battenti.

L’attività, chiusa nel giugno scorso dalle storiche titolari dopo 15 anni di servizio, verrà ripresa da Li Qua Hu, detto Marco, 35enne milanese di origini cinesi che si è aggiudicato il bando di Rfi.

Marco, che con la famiglia ha gestito per oltre 15 anni un bar nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, sta ancora cercando un alloggio a Calolzio insieme alla moglie e ai due figli e, per il momento, fa la spola in treno per poter ultimare i preparativi.

Il bar aprirà ufficialmente verso la fine del mese, il tempo per poter concludere le pratiche burocratiche e, unitamente al dirimpettaio Bar La Chiocciola, si spera possa essere una facilitazione nell’acquisto dei biglietti per i pendolari ma soprattutto un luogo di socialità che combatta la desertificazione che ha attanagliato negli ultimi anni la zona della stazione e i problemi per la sicurezza che ne conseguono.

