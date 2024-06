AIROLDI E MUZZI: ARRIVA IL MERCATINO DI INIZIO ESTATE

LECCO – Alla luce del successo dell’iniziativa proposta in occasione del Natale scorso, sabato 22 giugno dalle 14 alle 18 nel parco degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco sarà di scena il ‘Mercatino di inizio estate’, dedicato alle associazioni solidali del territorio.

Sarà un evento aperto a tutta la città, con l’obiettivo di condividere per l’intero pomeriggio il suggestivo parco secolare dell’IRAM con tutta la popolazione che vorrà partecipare e far conoscere da vicino l’idea di cura degli Istituti, in un luogo che è di vita, di incontri, di relazioni.

Il mercatino sarà anche l’occasione di far conoscere i prodotti realizzati nei vari laboratori attivi nelle nostre Residenze. In particolare sarà possibile ammirare e acquistare i lavori realizzati dagli ospiti degli Istituti nei laboratori di falegnameria, creta e maglieria; le creazioni artigianali preparate dalle associazioni presenti (L’abbraccio di Vercurago, Amani for Africa, Punto dopo punto, Missionarie Figlie di San Girolamo di Acquate, Progetto “Angelo”, Casa Amica)i; i succhi e le marmellate del frutteto del Servizio CESEA del Comune di Lecco, a favore dei loro progetti di inserimento lavorativo persone fragili.

Uno spazio particolare sarà dedicato ai bambini, che potranno fare merenda e soprattutto divertirsi con i giochi realizzati nel laboratorio di falegnameria. Sono giochi in legno, costruiti utilizzando principalmente materiali di recupero derivanti da scarti di ditte del territorio che li hanno donati, che si ispirano a quelli della tradizione e costituiscono un tesoro di valori umani e sociali, spazi d’incontri e scambi di esperienze fra le diverse generazioni.

Sarà presente anche l’associazione Amici Sostenitori degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi per far conoscere le attività dell’Associazione e offrire la possibilità di diventarne soci.