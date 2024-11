AL VIA IL POLISPORTIVO “UNDER 8 CSI LECCO” IN MEMORIA DI ENNIO AIROLDI

LECCO – È iniziato il Trofeo Polisportivo Under 8 organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano di Lecco intitolato alla memoria di Ennio Airoldi. La prima prova si è svolta a Missaglia e Esino Lario. I bambini si sono cimentati nel gioco, propedeutico allo sport dodgeball, di palla due fuochi. All’oratorio di Missaglia c’è stata la presenza di cinquanta bambini suddivisi tra quattro società sportive: GSO Missaglia, San Giorgio Imberido, US Bosisio e GSO Ballabio (presente con due squadre). Subito in campo per un torneo a cinque squadre di palla due fuochi, poi merenda insieme gentilmente offerta dalla squadra ospitante e per finire torneo di calcio sul campo sintetico dell’oratorio.

Il giorno seguente nella palestra di Esino Lario presenti circa quaranta bambini suddivisi tra tre società sportive: Pol. Esino Lario (presente con tre squadre), San Giorgio Volley Molteno e Pol. Oratorio Pusiano. Anche qui torneo di palla due fuochi e per concludere partite di palla rilanciata e partita di calcio nel campetto adiacente alla palestra. I bambini hanno potuto passare due intensi pomeriggi di gioco multi sportivo e del loro sport portante. Ogni giornata si è poi conclusa con la premiazione di ciascun bambino con un gadget di partecipazione.

Contributo di Michele Mezzera

Foto CSI Lecco