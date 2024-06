ALL’AURORA SAN FRANCESCO PRIMI CALCI IL 4° MEMORIAL ‘BUTTI’ DI VALMADRERA

VALMADRERA – Meritato primo posto per i Primi Calci 2014 dell’Aurora San Francesco al 4° Orange Junior Cup 2024 memorial Mario Butti. I bambini di Viale Turati allenati da Nando Napolitano hanno avuto la meglio tra ben otto squadre che si sono affrontate nelle eliminatorie in due gironi di quattro squadre ciascuno.

Nel girone A, oltre all’Aurora SF erano presenti il Valmadrera Arancio, il Calolziocorte e il Malgrate. Nel Girone B il Valmadrera Blu, il Cortenova, il Suello e il Biassono. I gironi sono stati vinti dal Calolzio e dal Suello. Nelle semifinali l’Aurora San Francesco ha battuto nettamente per 2-0 il Suello campione provinciale CSI e in finale il Calolziocorte per 7-1 aggiudicandosi quindi il trofeo.

Foto da Facebook