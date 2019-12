MILANO – Allerta meteo della protezione civile regionale per rischio idrogeologico e rischio idraulico valido per venerdì 20 dicembre. Codice di guarda ordinario – giallo – nella prima parte della giornata, con passaggio a moderato – arancione – dalle 12 di domani per il rischio idrogeologico e dalle 18 per il rischio idraulico.

SINTESI METEOROLOGICA

Dalla tarda serata di oggi, giovedì 19 dicembre, flusso di correnti da sud sudovest per l’avanzamento dall’Atlantico di una vasta area depressionaria. Tale struttura, attualmente in transito sulla Penisola Iberica, interesserà gran parte della nostra Penisola tra venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre.

Associate a questa configurazione, sulla nostra regione sono attese precipitazioni fin dal prime ore di domani, venerdì 20 dicembre, e per tutta la giornata, a partire dai settori occidentali, per poi estendersi tra la tarda mattina e il pomeriggio-sera ai restanti settori. Nelle prime ore di sabato 21 dicembre ancora precipitazioni diffuse; dal primo mattino tendenza all’attenuazione, quindi in esaurimento dalla tarda mattina a partire dai settori occidentali

La fase più intensa delle precipitazioni è attesa tra la metà del pomeriggio di domani, venerdì 20 dicembre, e le prime ore di sabato 21 dicembre. I quantitativi di precipitazioni maggiori sono attesi sulle aree alpine, prealpine e pianure limitrofe (in particolare alta pianura occidentale), oltre all’Appennino pavese (con particolare riferimento alle zone al confine con la Liguria). Durante l’evento su queste aree sono attesi quantitativi di precipitazione mediamente compresi tra 50-100 mm/24h, salvo localmente valori superiori; altrove invece quantitativi inferiori, mediamente tra 5 e 30 mm/24h. Limite neve oltre 1500 metri di quota; tra la serata di venerdì 20 dicembre e la mattina di sabato 21 dicembre (e durante le fasi più intense), limite neve in abbassamento fino a 1.200 metri circa.

In concomitanza al passaggio perturbato, in particolare tra il pomeriggio e la sera di domani, venerdì 20 dicembre, si avrà una intensificazione della ventilazione a tutte le quote, con venti da est- sudest: da deboli a moderati in pianura, moderati o forti in montagna, dove tra i 700 e i 1500 metri circa di quota, la velocità media potrebbe raggiungere valori tra i 30 e 70 km/h. Dalla serata, di venerdì 20 dicembre e per la giornata di sabato 21 dicembre ventilazione in generale attenuazione.