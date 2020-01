PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inverno ancora mite e con rare precipitazioni, con l’alta pressione che spadroneggia per buona parte dello stivale. Il freddo rimane ancora lontano, presente in gran forma sul circolo polare artico. Una fascia robusta di anticicloni si estende dal Pacifico all’Atlantico, non permettendo alle masse d’aria fredde di giungere sino ai nostri territori.

Nel fine settimana una coraggiosa perturbazione atlantica riuscirà a sfuggire all’alta pressione, portando però deboli precipitazioni. Piogge al piano dalla serata di venerdì 17 gennaio e neve a quote collinari oltre 1.200 metri. Precipitazioni che ritroveremo anche nelle prime ore di sabato 18 gennaio, con quota neve in calo fin sotto i 900 metri. Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni ma rimarranno tante nubi. Nubi anche per l’intera giornata di domenica 19 gennaio, senza fenomeni rilevanti.

Le temperature: in calo specialmente nella giornata di domenica con valori mattutini compresi 3/4°C; valori pomeridiani compresi tra 4/10°C. Zero termico diurno attorno a 1.300 metri.

Venti deboli provenienti tra Nord Est e Nord Ovest.

La pioggia ripulirà l’aria inquinata ma l’inverno è ancora latitante.

Fabio Porro