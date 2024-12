ANCHE A LECCO LA LUCE DELLA PACE DI BETLEMME, SIMBOLO DI UNIONE TRA I POPOLI

LECCO – Sabato 21 dicembre alle 17, presso la chiesa dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro di Belledo, si terrà l’accoglienza della Luce della Pace proveniente da Betlemme. Come spiegato dal Comitato italiano per la Luce della Pace, “Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre di ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli”.

La comunità lecchese festeggerà l’evento con un momento di preghiera ed uno scambio degli auguri. Seguirà la distribuzione della fiamma ai presenti. Gli organizzatori raccomandano di essere dotati di una lanterna o di una candela con protezione.