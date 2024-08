ARCHITETTI, IN PENSIONE LA STORICA SEGRETARIA ATTILIA: I RINGRAZIAMENTI DELL’ORDINE

LECCO – L’Ordine e la Fondazione degli Architetti della Provincia di Lecco salutano Attilia, per tanti anni responsabile della segreteria, giunta al termine della sua attività lavorativa.

Per celebrare l’importante traguardo e ringraziare la collega per il prezioso lavoro svolto, lunedì sera è stato organizzato un momento conviviale presso la Cascina Don Guanella a Valmadrera. Erano presenti il presidente Anselmo Gallucci, il segretario Cristina Spoto, il tesoriere Glicerio Pontiggia e tutti i consiglieri dell’Ordine. Insieme a loro, oltre al presidente del Consiglio di Disciplina Elio Mauri e a Giulia Torregrossa, past president, anche i consulenti esterni che collaborano e supportano l’attività dell’Ordine. “Tutte persone – come ricordato dall’architetto Gallucci – che hanno avuto modo di rapportarsi frequentemente con il lavoro di Attilia, sperimentando con lei una relazione cordiale di amicizia e potendo apprezzarne le capacità e l’intelligenza professionale”.

“Vogliamo ringraziare Attilia per la grande disponibilità di ascolto dimostrata verso tutti i nostri iscritti e il sostegno al Consiglio nell’affrontare e risolvere le criticità che normalmente si incontrano negli adempimenti istituzionali” ha concluso il presidente.

Saluti, ma anche nuovi arrivi: durante la serata l’Ordine ha dato il benvenuto a Federica che insieme a Micaela porterà avanti l’attività della segreteria dell’Ordine con lo stesso spirito collaborativo e la medesima disponibilità verso gli iscritti.