ARCHITETTI, “OPEN! STUDI APERTI”: GLI UFFICI DIVENTANO LUOGHI D’INCONTRO

LECCO – Grande partecipazione degli studi lecchesi all’iniziativa annuale ‘Open! Studi Aperti’, curata dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e promossa anche dall’Ordine degli Architetti di Lecco per fare conoscere al pubblico il mondo dell’architettura, le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi professionali.

Sei gli studi della Provincia di Lecco che hanno aderito all’iniziativa, che si è svolta lo scorso 31 maggio, aprendo le proprie porte e ospitando eventi a tema ‘Lo spazio dell’abitare tra creatività e innovazione’: erano A2390 (Lecco), R2+ (Oggiono), REVIWA (Sirtori), Laboratorio di Architettura e design (Missaglia), Oabt (Galbiate) e Studio Melesi (Lecco).

“Siamo molto soddisfatti – il commento del presidente Anselmo Gallucci – gli studi hanno colto l’opportunità di farsi conoscere, non solo dagli addetti ai lavori ma anche dai cittadini. Tanti sono stati gli interessati e di qualità gli eventi proposti. L’obiettivo di Open! Studi Aperti è proprio questo: rendere l’architettura fruibile a tutti, trasformando per un giorno i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni. Appuntamento al prossimo anno!”