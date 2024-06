ARRAMPICATA SPORTIVA. LA COPPA ITALIA SPEED INCORONA LA COLICHESE COLLI

BOLOGNA – Alla Up Urban Climbing di Bologna è andato in scena l’ultimo atto della Coppa Italia Speed 2024.

Questa tappa, quarta e conclusiva, non solo assegnava le medaglie della competizione, ma era anche decisiva a livello di classifica per decretare i vincitori della Coppa Italia Assoluta di specialità. Dopo una qualifica molto combattuta è stata definita la rosa dei 16 finalisti per genere.

Dai quarti approdano alla semifinale la colichese Beatrice Colli (Fiamme Oro) che supera Fiorio (Arco Climbing), Strocchi (Istrice Ravenna) …

