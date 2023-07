ZILINA (SLOVACCHIA) – Oggi, venerdì 21, e domani, sabato 22 luglio, presso il Centro di Arrampicata Indoor LA SKALA a Žilina, in Slovacchia, si disputa la prima tappa di Coppa Europa Lead e la quarta prova di Coppa Europa Speed, dopo le gare di Tarnow, Liébana e Innsbruck.

Gli azzurri per la disciplina di difficoltà sono Savina Nicelli (Macaco ASD), argento in Coppa Europa Giovanile a Niederwangen, la lecchese Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco ASD), bronzo a Niederwangen, Viola Battistella (Fiamme Oro Moena), campionessa italiana Lead e Combinata nel 2022, bronzo nel 2023, Vanessa Kofler (AVS Passeier), bronzo in Coppa Europa Giovanile a St. Pierre en Faucigny, Michele Reusa (ASD Kuota 8.10) in nazionale dal 2021 con buoni piazzamenti in Coppa, Tommaso Lamboglia (Rock Dreams SSD), bronzo al Campionato Italiano Giovanile U20, Luca Malosti (Centro Sportivo Esercito), campione Italiano 2021, Anselmo Bazzani (Parma Climbing ASD), vicecampione Italiano Giovanile U20.

Per quanto riguarda la Speed rappresenteranno il tricolore Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD), campionessa Europea Under 18 e vicecampionessa mondiale nel 2022, campionessa Italiana Giovanile in carica Under 20; Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), campione del Mondo Under 18 a Dallas, campione Italiano Giovanile U20, medaglia di bronzo in Coppa Europa Giovanile a Imst; Sofia Milani (ASD King Rock Climbing), oro in Coppa Europa Giovanile a Tarnow; Erica Piscopo (ASD Scolastica Carchidio-Strocchi), attiva in competizioni internazionali dal 2019; Daniele Balestrazzi (Equilibrium Soc.Coop S.D.), titolare di numerose medaglie in Coppa Europa Giovanile 2021 e 2022; Ludovico Borghi (Istrice ASD), campione Europeo 2023 a Duisburg; Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz Mezzolombardo), presente nella squadra Nazionale dal 2009.

Il programma della competizione: oggi a partire dalle ore 9 le qualifiche Lead femminili e maschili in contemporanea. Alle 16 si disputeranno le qualifiche di Speed femminili e maschili e alle ore 20 le finali. Sabato 22 luglio a partire dalle 9 si svolgeranno le semifinali Lead femminili e maschili e alle 18 le tanto attese finali. La prossima tappa di Coppa Europa Lead e Speed si svolgerà in Italia, a Casalecchio di Reno, il 2-3 settembre.