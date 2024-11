ASST LECCO: SCELTA LA TERNA DI NOMI PER IL RUOLO DI NUOVO DIRETTORE DI NEUROCHIRURGIA

LECCO – L’ASST di Lecco nel mese di maggio ha disposto la revoca dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Neurochirurgia, conferito a Maurizio Piparo nel maggio 2022 con delibera 406, dando seguito alla sentenza della Corte di Appello di Milano che ha accolto il ricorso avverso all’esito della procedura di selezione del direttore di Neurochirurgia, promosso da uno dei partecipanti, sulle modalità di valorizzazione dei punteggi di carriera.

Quindi mercoledì 6 novembre si è riunita la Commissione per la rivalutazione dei titoli di tutti i partecipanti al concorso per la nomina del direttore della S.C. Neurochirurgia della ASST di Lecco, avvenuta nel maggio 2022. Secondo il riesame dei titoli, la Commissione ha stabilito la seguente graduatoria per i primi tre professionisti: 1° Leonardo Fiori, 2° Maurizio Piparo e 3° Daniela Vismara.

La Direzione Generale dell’ASST di Lecco effettuerà una scelta all’interno della terna sopra indicata nelle prossime settimane.