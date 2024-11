BASKET. NP OLGINATE: DR 3-MAPELLO 54-42, 67-56 PER U17 BLU-CALUSCHESE

OLGINATE – Impegno casalingo per la formazione di Dr3 della Np Olginate, con la squadra dei coach Marco Bugana e Marzio Puglisi (coach Cattani era assente per questa sfida a causa di un attacco influenzale), di scena al Palaravasio contro il Basket Mapello per la sfida valida per la quinta giornata di andata. Terzo successo stagione, quindi, per Olginate, che archivia la formazione bergamasca (ancora al palo) con il risultato di 54-42.

L’analisi del match a Marco Bugana: “È stata una partita a due volte, con Olginate che nei primi due periodi ha giocato un buonissimo basket, trovando canestri importanti, anche in situazioni difficili. Andiamo all’intervallo lungo sul 42-22, con il risultato che rimarca i meriti della squadra, ed il gioco espresso dai ragazzi”.

Si ritorna in campo; “Purtroppo nel terzo quarto la squadra è stata imprecisa, frettolosa, a tratti un po’ disunita, segnando un solo punto e non riuscendo mai ad esprimere il proprio potenziale ed il proprio gioco. È stato fondamentale, nell’ultimo quarto, che Olginate abbia avuto un pronto riscatto, vincendo la frazione 10-9 e portando a casa una vittoria importante per la nostra classifica. Ovviamente bisogna lavorare ancora molto – conclude Bugana – sul fatto che non possiamo concedere troppo all’avversario, ed evitare quei vuoti di concentrazione e di gioco, situazioni che possono permettere alla squadra avversaria anche di rientrare in partita. Molto bene i primi venti minuti”.

Tabellini: Balossi, Lesiuk, Pensotti 3, Losa 2, Motta 19, Bonacina, Grilli 4, Panzeri 2, Manzoni 14, Mattavelli 5, Rusconi, Milani 5.

Quarta giornata del campionato Under 17 con il quintetto della Npo Blu che esce sconfitta (67-56) a Carvico, nel match contro la Caluschese. Una sfida tra le due squadre imbattute del girone, e che purtroppo vede uscire sconfitti gli olginatesi. Buon inizio di partita, dove nei primi 6-7 minuti Olginate si tiene sempre avanti, anche di sei punti. Poi a cavallo della fine del primo quarto e per tutto il secondo quarto, c’è stato un black out, sia a livello offensivo che a livello difensivo e la Npo va sotto anche di venti punti. Gli ospiti rispondono con alcuni canestri e si chiude il primo tempo, sotto di tredici punti.

Nel secondo tempo la partita rimane sempre nelle mani della Caluschese (tra i 12 e i 15 punti di vantaggio). C’è il riscatto di Olginate, e negli ultimi due minuti del terzo periodo, il tabellone segna una differenza di nove punti. Olginate perde palla e, complici due forzature in attacco, scivola sotto i dieci punti di distacco. Quarto periodo giocato in perfetto equilibrio. La partita si conclude 67-56. “Per quello che si è visto in campo, sconfitta sicuramente meritata. Abbiamo giocato male in attacco, abbiamo tenuto un ritmo offensivo troppo basso non riuscendo a trovare canestri facili in campo aperto. Difensivamente molto male nel primo tempo, soprattutto nel momento in cui la mia squadra si è “spenta” per oltre dieci minuti. Purtroppo il brutto secondo quarto (24-12) ci è costato la sconfitta finale. Loro squadra ben organizzata che tira molto da 3 (8 triple realizzate) e che ha meritato la vittoria. Per cui adesso dovremo cercare di arrivare alla partita di ritorno con due punti in classifica meno di loro e provare a ribaltare questo meno 11. Il prossimo weekend saremo a riposo, per cui avremo due settimane per lavorare duro in palestra e migliorare”.