DALL’ATS BRIANZA UN TAVOLO DI LAVORO SUL WELFARE CON IL TERZO SETTORE

LECCO – Con la manifestazione di interesse recentemente pubblicata, ATS Brianza procede a completare la composizione del “Tavolo di lavoro di ATS Brianza e Rappresentanti degli Enti del Terzo Settore”, già costituito con decreto del direttore generale n. 492 del 15/12/2023. Obiettivo del Tavolo è assicurare l’effettiva consultazione del Terzo Settore e il confronto in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete degli interventi e dei servizi sanitari e sociosanitari.

Come rilevato da Fabio Muscionico, direttore del dipartimento per la Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) “nel nuovo assetto dei servizi sanitari e sociosanitari è importante rafforzare le opportunità di confronto e collaborazione con il Terzo Settore, per promuovere un welfare inclusivo e rispondere efficacemente ai bisogni sociali emergenti”.

L’avviso di manifestazione di interesse è finalizzato a individuare massimo 4 rappresentanti del Terzo Settore per ciascuna delle seguenti aree tematiche:

Famiglia e fragilità

Es. attività e progetti riguardanti la famiglia, i suoi componenti fragili e i minori quali, ad esempio, i Centri per la famiglia e le azioni territoriali per il contrasto del disagio minorile; misure e progettualità legate alla disabilità e orientate a promuovere l’inclusione sociale;

Anziani e cure domiciliari

Es. cure domiciliari e supporto alla domiciliarità, continuità di cura, cure palliative, servizi rivolti agli anziani, residenzialità assistita, RSA aperta, stati vegetativi, demenze;

Salute Mentale, dipendenza e disabilità psichica

Es. attività e progetti relativi all’area della salute mentale e delle dipendenze, disabilità psichica, autismo, DSA

Gli enti interessati possono presentare la propria candidatura compilando la documentazione disponibile al link:

https://www.ats-brianza.it/it/?option=com_lpnetregister&view=document&layout=default&id=72&catid=391