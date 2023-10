LECCO – La sanità territoriale in provincia di Lecco, e in particolar modo nel meratese, sta andando fuori controllo? Se lo chiede Azione Lecco che rileva come ai problemi sempre più impellenti non corrisponda un’azione altrettanto decisa da parte di Regione Lombardia e delle istituzioni competenti.

All’Ospedale Mandic di Merate, ben tre medici dicono addio alla struttura, segnale che gli impegni generici forse non bastano più e occorrono risposte urgenti. Per questo motivo Azione ha organizzato una mobilitazione per contribuire ad accendere i riflettori su una situazione non più accettabile.

La sanità è stata la priorità numero uno del partito di Carlo Calenda fin dalla sua fondazione, ancor prima della pandemia. E se a livello nazionale anche in queste ore Azione si sta battendo per aumentare le risorse destinate alla sanità nella prossima legge di bilancio, anche a livello territoriale il partito, coordinato dalla segretaria Eleonora Lavelli, vuole offrire il suo contributo.

“Azione avvia dunque una campagna di ascolto dei cittadini e si attiva sul fronte istituzionale – dice il partito -. Sabato 14 ottobre sono in programma due gazebo a Merate e Casatenovo, mentre domenica 15 sarà il turno di Lecco. L’obiettivo è confrontarsi con i cittadini sul tema della sanità e illustrare le proposte del partito a livello nazionale. Sempre nella mattinata di sabato, inoltre, Azione parteciperà al sit-in a favore del Mandic organizzato dal Partito Democratico. L’appuntamento è in Piazza Prinetti a Merate, a partire dalle 9:30. E a proposito del Mandic, Azione ha anche aderito e contribuirà alla raccolta firme promossa dal PD, con l’obiettivo di informare i cittadini e portare all’attenzione delle istituzioni un disagio orami diffuso”.

“Ma, accanto a gazebo, sit-in e raccolte firme, Azione ritiene fondamentale agire sul piano istituzionale, dialogando con amministratori locali e promuovendo interventi a livello regionale in stretto coordinamento con il Consigliere regionale Massimo Vizzardi, rappresentante di Azione al Pirelli – conclude Azione Lecco – Il tema della sanità territoriale è stato sbandierato come prioritario dopo i problemi emersi con la pandemia. È ora che alle parole facciano seguito i fatti, per davvero”.