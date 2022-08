LECCO – Fine settimana con il 3° Torneo Grand Prix di Senigallia e Para-Badminton Nord. La squadra bluceleste del Badminton & Croquet Club Lecco si concede una vacanza con allenamenti e mare nella cittadina marchigiana dove il fine settimana si conclude con il torneo. Ottime le prestazioni dei nostri atleti che conquistano tre ori, quattro argenti e un bronzo.

Denis Passador come sempre va a podio in tutte e tre le specialità, oro nel SM 55 dopo aver superato Merigo (ASD Chiari), nel DM 55 in coppia con Bettoni (CUS BG) contro il compagno di club Edvidio Milani – argento – in coppia con Merigo e nel DX 55 con la sua compagna Roberta Brenzone. L’argento viene messo al collo da Paolo Milani in coppia con Jenny Passerini (Senigallia) nel DX Senior, Francesco Tomasello con Liam Pellizzari (Lario BC) nel DM Senior e Brenzone nel SF 55 dove viene sconfitta in finale da Marchesini (CUS BG). Bronzo per E. Milani dove viene perde in semifinale da Merigo nel SM 55 dopo una combattuta partita durata 45 minuti e terminata con il punteggio di 17-21/22-20/20-22. Ai quarti di finale nel SM Senior Tomasello, Federico Lazzarini e P. Milani malgrado non passino il turno mettono in campo grande personalità e una performance superiore alle aspettative. Lo stesso Lazzarini con P. Milani si fermano ai quarti nel DM Senior.

“Settimana di vacanza – commenta il DT Alessandro Redaelli – con allenamenti pomeridiani per mettere benzina nelle gambe per iniziare nel migliore dei modi la stagione. Il torneo ha portato in buona parte i risultati che mi aspettavo ma manca ancora qualcosa”.

Venerdì 2 settembre alla palestra della scuola Manzoni di via Ghislanzoni (ingresso Via Dante) a Lecco una presentazione delle attività dell’anno sportivo che sta per iniziare. Questa è l’occasione per chi vuole avere informazioni su questo sport, il badminton, e sul miniton per i piccoli da 5 a 10 anni. Gli allenamenti riprenderanno lunedì 5 settembre . Per info bclecco@badmintonitalia.net.