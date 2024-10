BALDINI SU LECCO-RENATE: “IL GIOCO C’È, MANCA COMPATTEZZA E CATTIVERIA”

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva per la Calcio Lecco, che, dopo la rimonta subita a Vercelli, cade in casa contro il Renate dell’ex allenatore Luciano Foschi. Un 2-0 difficile da digerire, soprattutto per quanto dimostrato sul campo, in modo particolare nella prima frazione di gioco.

“La differenza tra noi e il Renate è che loro l’hanno buttata dentro, noi no – commenta mister Francesco Baldini -. La squadra ha provato a giocare, ha trovato combinazioni che forse non aveva mai trovato, sotto questo punto di vista siamo migliorati tanto. Dobbiamo sicuramente ritrovare la compattezza di inizio campionato. Sicuramente c’è da imparare qualcosa dal Renate sulla cattiveria di voler vincere la partita, mentre sul gioco c’è da dire poco”.

“Dovremo lavorare tantissimo. Quando cambi tre quarti della linea difensiva con due giocatori che non hanno lavorato per due mesi, si creano alcune difficoltà. Dobbiamo ritrovare la compattezza e il fatto di sentirci forti anche da quel punto di vista. Poi se prendi gol al primo tiro diventa difficile. Sotto il punto di vista delle occasioni il pareggio ci poteva anche stare stretto. La prossima settimana recupereremo Beghetto e Lepore, fondamentali per la loro esperienza. Averli in campo e a disposizione fa sì che siamo un po’ più tosti”.

“Non mi piace perdere le partite, ne abbiamo perse due di fila e inizio ad essere sofferente – continua il tecnico lariano -. Quando la squadra non vince ci stanno i fischi. Detto questo, la squadra a inizio di campionato non mi piaceva; ora sotto al punto di vista del gioco siamo migliorati tanto, giochiamo sugli esterni, cerchiamo le imbucate. Dobbiamo ritrovare solo la compattezza difensiva. Il primo gol nasce da un nostro errore? Nella nostra categoria ci sta sbagliare un passaggio e noi l’abbiamo pagata”.

“Mi aspetto sempre di più da quelli che entrano. Sono esigente, mi aspetto sempre tanto da tutti. Il livello lo dobbiamo alzare tutti, quelli che iniziano e quelli che subentrano. Dobbiamo migliorare su questo punto di vista. Le partite si giocano con 16 giocatori, da quando sono arrivato ho fatto sempre cinque sostituzioni, quelli che entrano sono fondamentali”.

Anche Galeandro, attaccante bluceleste, dice la sua sul match: “Sono convinto che abbiamo creato tanto. Purtroppo oggi ci è girata male, gli altri hanno fatto tre tiri, di cui uno deviato, e due gol. Noi abbiamo creato tanto e non l’abbiamo buttata dentro. Capita, non ci sta girando bene. La prestazione c’è stata, dobbiamo prendere quello che c’è di buono anche dalla sconfitta. Tutti i gol che abbiamo preso nascono da piccolo disattenzioni che paghiamo sempre carissimo. Dobbiamo lavorare tanto in settimana ed essere sul pezzo in queste piccole cose che fanno la differenza”.