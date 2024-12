BASKET COSTA: A BENEVENTO ARRIVA LA SETTIMA VITTORIA STAGIONALE

COSTA MASNAGA – Vittoria in trasferta (la settima stagionale in totale) per la CLV-Limonta Costa Masnaga in terra campana contro una Virtus Academy Benevento che cede solo nei minuti finali. La squadra di casa infatti tiene bene il campo per tre quarti, grazie anche a un Basket Costa che è ancora tantissima quantità, ma non sempre (ancora) capace di trasformarla in qualità. Questione di tempo.

Solo nel quarto periodo la squadra di coach Andreoli riesce ad allungare. Fondamentale in questo frangente Giorgia Cibinetto, autrice di due “bombe” e di un canestro in incursione che spezza definitivamente le gambe alla formazione beneventana. Come già capitato nelle giornate precedenti, una “folata” di una delle giovani volute fortemente nella rosa ha deciso la partita (dapprima Giorgia Gorini, poi è stata la volta di Matilde Motta). La continuità non è ancora all’ordine del giorno, ma con il lavoro quotidiano in palestra arriverà anche quella. Serve solo pazienza e perseveranza.

Ottima prova anche di Penz con 18 punti, 12 rimbalzi e 29 di valutazione. Da sottolineare che si è rivista in campo Bonomi dopo quasi 2 mesi di assenza (bentornata Benny!) che ha messo a segno 2 canestri dalla lunga, specialità della casa. Qualche guaio per Nancy N’Guessan, fuori dai giochi per problemi intestinali che l’hanno dapprima frenata nella prima parte per poi metterla totalmente fuori uso nella seconda. E un ultimo accenno ai pochi minuti in campo di Kaczmarczyk a causa di un metro arbitrale non propriamente consono al suo modo di giocare.

Come dicevamo in precedenza, le padrone di casa non hanno mai mollato, a inizio quarto periodo si sono fatte addirittura sotto fino a toccare il -3 (37-40), poi la zampata decisiva di cui parlavamo sopra. Finisce 39-56 per le biancorosse che, sabato prossimo, se la dovranno vedere con La Spezia, formazione che ha all’attivo 5 vittorie e 4 sconfitte.