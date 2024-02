VOLLEY SERIE A2: PICCO, UN TIE BREAK SU BOLOGNA CHE VALE ORO…CASH

LECCO – Terza vittoria consecutiva per l’Orocash Picco Lecco nella Pool salvezza di serie A2 donne. Il sestetto di coach Gianfranco Milano ha sconfitto al Bione in oltre due ore di lotta 3-2 al tie break il Bologna dell’ex Tresoldi (14 punti per lei), al termine di una gara sofferta e combattuta sino all’ultimo.

Lecco – che si basa al solito su due classici cavalli di battaglia, ossia muro e difesa – nel set di partenza grazie a un muro a testa di Piacentini e Caneva e un siluro dalla seconda linea della stessa Caneva, determina il 6-0. Quindi le locali staccano sul 9-4, Bologna però si desta e recupera lo svantaggio mettendo la testa avanti: 12-13. I martelli biancorossi non riescono a far breccia sotto rete, la difesa felsinea non lascia cascare un pallone-Nardelli (top scorer di serata con ben 34 punti) sigla il 17-17 ma poi le ospiti avanzano sul 18-21. Lecco torna in partita (22-22) ma cede in dirittura 23-25.

Nel secondo parziale le manzoniane si portano sul 3-1, in seguito Piacentini regala a Lecco l’8-5 quindi si vola sul 12-8, un primo tempo di capitan Caneva scrive il 19-13, Lecco ormai è un fiume in piena e finisce per travolgere Bologna con un netto 25-18.

Nel terzo parziale un diagonale di Caneva regala il 4-2, poi un ace di Piacentini fissa il 10-10, si arriva al 16-16, Lecco resiste sino al 20-22 ma si deve arrendere nel finale, passa Bologna 21-25. Il quarto set nasce sotto il segno di Nardelli che appoggia al suolo il 4-1, la partita scivola via poi sull’8-8, una ace della bielorussa Diana Kadyrova porta la Picco avanti 11-8, il match in seguito scrive il 18-14, ancora Kadyrova sugli scudi brava a mettere a referto il 22-17 i titoli di coda vengono stesi da Nardelli; termina 25-20.

Si va dunque al quinto e decisivo gioco, un muro di Caneva e 2-1 Orocash il mani fuori di Nardelli consegna il 5-2, si esalta ancora Caneva dipingendo il 7-2, Bologna seguito da una folta tifoseria è ormai alle corde, le ospiti in netta difficoltà non riescono a contenere Lecco e la forbice si apre (10-3). Un diagonale di Kadyrova per il 13-5 il sipario viene calato da un attacco out di Lotti che consegna alla Picco il 15-7.

Un altro deciso passo verso la salvezza è stato compiuto, anche se è ancora presto per cantar vittoria. Ora una settimana di stop e poi si torna in campo nuovamente al Bione, quando la Picco riceverà la visita della capolista Brescia.

Orocash Picco Lecco-VTB Fcredil Bologna 3-2

(23-25, 25-18, 21-25, 25-20, 15-7).

Picco Lecco: Nardelli 34, Piacentini 11, Conti 9, Zojzi 2, Caneva 16, Rimoldi 2, Barbagallo (libero), Kadyrova 12, Invernizzi, Frigerio, Sassolini. N:E: Cantaluppi, Mainetti, Morandi. All: Milano.

Bologna: Ristori 15, Neriotti 10, Fiore 8, Lotti 9, Tresoldi 14, Saccani 1, Laporta (libero), Tellarori 13, Rossi. N:E: Del Federico, Taiani, Bovolo, Bongiovanni. All: Zappaterra.

Arbitri: Russo e Giulietti.

Classifica: Brescia 35, Offanengo 30, Picco 24, Melendugno 23,Bologna 22, Soverato, Olbia 19, Costa Volpino 14, Padova 13, Pescara 1.

Alessandro Montanelli

“Nella pool salvezza importante è tenere duro e tenerci al risultato. Questa sera così abbiamo fatto. Brave loro in molti momenti – dichiara il coach delle lecchesi Gianfranco Milano -. Siamo fortunati ad avere questa settimana di sosta e riprendere la prossima con Brescia. Obiettivo portare a casa più punti possibili, specie in casa”.

“Quello che contava era vincere e ci siamo riuscite spingendo fino alla fine nel quinto set. Loro non hanno mollato una palla. Abbiamo approcciato bene questa pool salvezza, ma non è finita” ha commentato infine Rachele Nardelli.