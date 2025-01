BASKET GIOVANILE. NP OLGINATE, TRE SCONFITTE NONOSTANTE IL BUON GIOCO

OLGINATE – La formazione dell‘Under 17 Bianca di coach Marzio Puglisi perde il match interno contro il Rhinos Robbiate, in una serata dove i locali hanno evidenziato un importante progresso sul piano tecnico e tattico, andando vicini ad una vittoria importante per la classifica, ma soprattutto per il morale dei ragazzi.

Per dovere di cronaca la sfida del campionato “Bronze” è terminata 57-60 (14-13, 25-29, 40-39). Dalla lettura dei parziali, si nota come il quintetto olginatese è riuscito più volte a mettere la testa avanti. Nel finale della partita è mancata un po’ di continuità nelle conclusioni ed alcuni appoggi.

Contento il coach Puglisi: “Non voglio guardare più di tanto il risultato, anche se rimane l’amarezza di non aver vinto una partita che era alla nostra portata. Posso affermare, sempre meglio. È questo mi gratifica come tecnico. Bene soprattutto in difesa. Nota stonata della serata il fatto che, nei momenti caldi della partita, abbiamo evidenziato quella fretta che ha coinvolto alcuni giocatori nel sbagliare appoggi facili ed anche nelle conclusioni. La squadra – conclude Puglisi – è in crescita. Match dopo match noto degli step positivi. Ci manca la vittoria che potrebbe darci energia e consapevolezza nei nostri mezzi. Non si molla”.

NpO Bianca: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap), D. Colosimo, M. Colosimo, Carenini, Bonacina, Burini.

Seconda giornata della seconda fase del campionato Under 17, con la formazione della Npo Bianca, di coach Marzio Puglisi, impegnato nel derby contro la formazione erbese Le Bocce, nella partita valida per la fase “Bronze”. Match concluso 57-53 (17-9, 25-21, 49-42).

Sul campo di Erba, Olginate gioca un ottimo basket per almeno trentacinque minuti. Peccato per una partenza poco reattiva, ed un finale, dove i giocatori di Puglisi, hanno commesso qualche leggerezza di troppo, mettendoci anche una decisione arbitrale, da rivedere, ma che ha avvantaggiato la formazione di casa. Il coach Puglisi è comunque contento.

“Diciamo che ho visto per una lunga parte della partita un gruppo di giocatori uniti, compatti e determinati. Sicuramente questa è la Npo che voglio, al di là del risultato ed anche qualche distrazione di troppo. Potevamo vincere questa partita? Affermo con grande sincerità di sì. La partenza non è stata brillante da parte della squadra. AL 5′ ho chiesto un time out ed i ragazzi sono rientrati in partita. Nelle due frazioni centrali abbiamo assistito ad un match equilibrato. Nell’ultimo quarto troviamo anche il vantaggio, arrivando sul 53-53 a meno di un minuto dal suono della sirena. In una palla contesa, l’arbitro, fischia fallo del nostro giocatore, decisione secondo me inesatta. Purtroppo il mio giocatore, ad una reazione, dando un calcio alla palla, sancita dall’arbitro con un tecnico. Un po’ severo come giudizio. Sono contento della prova della squadra – conclude Marzio Puglisi – con la squadra che deve riflettere sul fatto che le partite vanno giocate, dal primo all’ultimo minuto, sempre con la dovuta concentrazione”.

Seconda giornata di ritorno del campionato Under 17 Promozionale, con la NpO di coach Simone Caldirola, che affrontava in casa il quintetto brianzolo dell’Asr Rovagnate.

Risultato finale di 38-56 (parziali 8-14, 17-27, 30-39). Sentiamo il coach

“Posso affermare che la squadra, nonostante la sconfitta, ha disputata una buona prestazione, considerato che abbiamo affrontato la capolista, una squadra capace e compatta. Siamo riusciti in più occasioni a metterli in difficoltà e mi gratifica il fatto di aver vinto anche la terza frazione per 13-12. Tanta grinta e tante palle rubate. Iniziamo l’ultimo quarto sul meno nove ma Rovagnate rimane compatto, si riorganizza e finisce la partita col parziale di 8-17. Faccio i complimenti ai vincitori, ma anche ai miei ragazzi”.

Convocati: Pozzi Mattia, Brusadelli Simone, Colosimo Mattia, Colosimo Daniele, Cantù Federico, Sorito Alessandro, Castagna Alessandro, Sow Babayell, Sala Davide.