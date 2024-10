BASKET SERIE DR3: LA NP OLGINATE OSPITA IL BOCABASKET ’89

OLGINATE – Quarta giornata di andata del campionato regionale di Serie Dr3 di basket maschile, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani che ritorna a giocare al palazzetto di via Campagnola domani, venerdì 1 novembre, per affrontare alle 21:30 il quintetto bergamasco del Bocabasket ’89.

Una partita di alto spessore tecnico e agonistico, con due formazioni che hanno già fatto vedere tante belle cose in questa prima parte della stagione. Una sfida difficile per i nostri ragazzi, con coach Cattani che dovrà fare a meno anche dei vari Losa e Panzeri.

“In effetti ci mancheranno due pedine importanti – dice Stefano Cattani – Consapevoli che affronteremo una squadra molto forte, anche se personalmente non la conosco. Per essere precisi l’abbiamo affrontata l’anno scorso, ma so che per questa stagione si è rinforzata molto, prendendo anche due pedine di grande esperienza”.

“La squadra è molto motivata e coloro che sono a disposizione stanno tutto bene. Non so che partita andremo a fare, ma dovremo fare i conti con una squadra attrezzata che è partita forte. Ai ragazzi chiedo di tenere alta la concentrazione e possibilmente di dare una maggiore velocità nelle giocate, cercando di trovare l’uomo libero, per andare alla conclusione. Siamo pronti per questa sfida – conclude Cattani – e sicuramente lotteremo coesi per cercare di portare a casa un risultato positivo”.