BASKET U17: DERBY INTERNO PER NP OLGINATE, LA SQUADRA BLU VINCE 74-22

OLGINATE – Con il risultato di 74-22 la formazione della Np Olginate Blu, con in panchina Angelo Mazzoleni, vince il derby interno con la Np Olginate Bianca di coach Marzio Puglisi nel match valido per la terza giornata di andata del campionato di Under 17 di basket maschile.

“Non avevamo nessuna velleità di vittoria – spiega il coach Marzio Puglisi -. La partita ci serviva per una gestione di intensità, di contatti, fisicità. Diciamo che a fasi alterne siamo riusciti a gestire queste situazioni. Dopo il gap tecnico ed atletico ha portato la partita sui binari della Npo Blu. Il divario è un po’ bugiardo perché abbiamo portato dei buoni tiri ed anche situazioni di uno contro uno, ma è mancata la concerta finalizzazione. In alcuni tratti, quando la squadra è stata molto concentrata, la mia squadra ha tenuto bene il campo, ed ho visto delle buone giocate da parte dei ragazzi, che hanno messo in atto quello che abbiamo provato in settimana. Facciamo fatica a fare canestro, ma merito a chi ha vinto perché ha dimostrato di essere una squadra pronta e concreta. Onore e merito alla squadra di coach Angelo Mazzoleni e proseguiamo sul nostro lavoro”.

Dall’altra parte coach Mazzoleni, in panchina a sostituire coach Tocalli. “Il divario tra le due formazioni si è visto, ma sono contento del fatto che i ragazzi hanno sempre mantenuta alta la concentrazione, giocando la partita in modo corretto sia sul piano tecnico, tattico ed anche di testa. I ragazzi hanno fatto girare la palla in maniera veloce, trovando spazi importanti per andare a canestro. La squadra c’è – conclude Mazzoleni – ed aspettiamo le prossime sfide”.

Le due formazioni olginatesi scenderanno in campo nella giornata di sabato 9 novembre, con la Npo Bianca impegnata alle 19.30 a Brembate Sopra (BG), mentre la Npo Blu scenderà in campo lunedì 11 novembre alle 19.15 sul campo di Carvico (BG) contro la Caluschese.