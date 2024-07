BCC, FABI: “RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE, OBIETTIVI RAGGIUNTI”

LECCO – Nelle prime ore di martedì 9 luglio, la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiana) e le altre organizzazioni sindacali hanno siglato con Federcasse l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le 36.500 lavoratrici e lavoratori del Credito Cooperativo. Questo è quanto riportato da una nota diramata dalla FABI, primario sindacato del settore, nella mattinata odierna.

Con questo rinnovo contrattuale è stato pienamente raggiunto l’obiettivo economico richiesto: un aumento salariale medio mensile lordo di 435 euro, oltre ad una riduzione del lavoro settimanale di 30 minuti.

“Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto” commenta Luca Codurelli, segretario della FABI per la provincia di Lecco e referente per il mondo Cooperativo nel lecchese dove il sindacato autonomo vanta circa 70 iscritti.

“Questo rinnovo contrattuale – prosegue Codurelli – oltre all’importante aspetto salariale che premia giustamente l’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori di settore nel conseguimento di importanti risultati economici all’interno del settore, sono stati inseriti diversi istituti contrattuali che guardano al futuro delle BCC (Banche di Credito Cooperativo) quali il contrasto alla desertificazione, le politiche di genere e generazionali, il controllo dell’impatto tecnologico e il miglioramento delle forme di welfare. Le BCC rappresentano nella provincia di Lecco una realtà ben consolidata nel tempo. Grazie ad una elevata capillarità sono presenti anche in luoghi altrimenti non serviti fungendo per dà punto di riferimento per molti consumatori. È una banca strettamente legata al territorio e questo rinnovo contrattuale rende la giusta dignità a tutti i dipendenti che a loro volta dimostrano e hanno sempre dimostrato un forte senso di identificazione con le aziende in cui operano, con il loro territorio e con la clientela. Per rafforzare questo senso di identificazione è stato inserito nell’accordo un richiamo alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavorati all’interno dell’azienda.”

Conclude con un ringraziamento il segretario lecchese “Oltre a ringraziare la segreteria nazionale di FABI che ha condotto la trattativa, volevo ringraziare tutti i dirigenti sindacali della FABI di Lecco che operano nelle BCC stando quotidianamente a contatto e a supporto dei colleghi”.