BENE I PULCINI 2015 DELLA ROVINATA COL LECCO. OK ANCHE LE ALTRE SQUADRE

LECCO – Sabato pomeriggio la Juniores della Polisportiva Rovinata ha ospitato al Bione la Talamonese. Sulla carta si prospettava una partita molto difficile, contro un avversario che gioca sempre con grinta e determinazione. E infatti dopo 30′ gli ospiti sono già meritatamente in vantaggio per 3-0.

La Rovinata è in difficoltà in più di un reparto, ma prima dello scadere del primo tempo riesce ad accorciare le distanze con un rigore di Sfinjari. La rete aiuta il morale e nel secondo tempo i padroni di casa entrano in campo decisi a fare meglio, riuscendo così a riequilibrare il gioco tra le due squadre. Ma al 60’ in contropiede arriva il quarto gol della Talamonese che sembra chiudere definitivamente la partita.

I biancorossi però non ci stanno: la squadra non molla e decide di iniziare a giocare come sa, grazie anche agli ingressi in campo di Calveri, che ha dato più spinta in fase offensiva, e di Sala che ha portato più equilibrio in mezzo al campo. Uno dietro l’altro arrivano i gol di Vircilio, che ribatte in rete una respinta del portiere, e di Angelibusi su punizione superba. Sembra ormai troppo tardi per agguantare il pareggio, quando a pochi secondi dalla fine arriva un calcio d’angolo: Perrone dalla bandierina batte lungo e attraversa tutta l’area, il pallone arriva a Calveri che insacca di controbalzo. Finisce 4-4 e la Rovinata mantiene il primo posto in classifica.

Amara sconfitta invece per gli Under 16 della Rovinata, che perdono per 4-3 su calcio di punizione deviato in porta all’ultimo minuto. Si scende in campo a Montevecchia: il gruppo è ormai consolidato e gioca una partita combattuta e in bilico per tutti gli ottanta minuti, con la Rovinata che però ha sempre dovuto inseguire l’avversario. Probabilmente il giusto risultato sarebbe stato il 3-3, visto il sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

Resta l’amaro in bocca per aver rimediato la sconfitta a pochi secondi dal fischio finale. Marcatori per la Rovinata il solito Bianchi che accorcia per il 3-1 con una splendida rete, seguito dal capitano Troka che raddoppia per il 3-2 e infine Brusadelli che agguanta il 3-3 su un bellissimo assist del capitano. Pesante l’infortunio muscolare subito da Alacchi nei primi minuti della partita. La speranza è che possa recuperare in vista del vicino derby con l’Aurora San Francesco, che al momento guida la classifica a pari merito proprio col Montevecchia.

Sabato pomeriggio derby per gli Under 15 della Rovinata, che ospiti dell’Aurora San Francesco si impongono per 2-0 sui padroni di casa. Il mister è molto soddisfatto e racconta di una squadra che ha saputo gestire il gioco senza mai correre rischi. Nonostante l’Aurora si sia difesa con determinazione, la superiorità della Rovinata è emersa chiaramente. I due splendidi gol, firmati da Giovanni Gattinoni e Samuele Gattoni, hanno definitivamente chiuso la gara, consegnando una meritata vittoria alla Rovinata, che scavalca il suo avversario raggiungendo la quarta posizione in classifica.

Trasferta contro l’oratorio di Oggiono per gli Under 14 biancorossi, sul campo di Garbagnate Monastero. Partita con girandola di gol, con la Rovinata che va ogni volta in vantaggio e si fa rimontare dagli avversari. La doppietta di Diop e il gol di Morsuillo nel primo tempo mandano le squadre a riposo sul 3-3. Nel secondo tempo il gol di Shahini regala l’illusione della vittoria, ma anche questa volta l’Oggiono agguanta il pareggio. Finisce 4-4 e con questo risultato la Rovinata riesce a mantenere il quarto posto in classifica.

Gli Esordienti 2012 della Rovinata vanno in trasferta a Barzanò, ospiti del Manara. Parole chiare del mister negli spogliatoi: restare uniti a centrocampo, difendere strenuamente e stare pronti a ripartire veloci. I ragazzi ascoltano e ce la mettono tutta, riuscendo a portare a casa un pareggio a reti inviolate nel primo tempo, su un campo che per dimensioni è uno dei più faticosi del campionato. Dalla panchina si prova a cambiare qualcosa e il gioco migliora, ma non è abbastanza. La Rovinata perde secondo e terzo tempo, e a nulla vale la bella rete di Togni che alza il morale ma non cambia il risultato. Finisce 3-1 per i padroni di casa, ma con la consapevolezza che si può e si deve fare di più.

Partita amara per i Ragazzi 2012 CSI che ospitano uno spavaldo Valchiavenna. Pronti, via e un’incomprensione difensiva dei padroni di casa favorisce il vantaggio per i valtellinesi al 4′. Nonostante il gol subito, la Rovinata non si scoraggia e inizia a giocare con intensità nella metà campo avversaria. Una seconda imprecisione a fine primo tempo permette agli ospiti una ripartenza fulminea, che porta al raddoppio del Valchiavenna. Il secondo tempo è a senso unico per i biancorossi che però, nonostante i guizzi di Falcone e Ramaj, non riescono a concretizzare. Finisce 0-2 per gli ospiti, ma la prestazione fa ben sperare per i weekend futuri.

Sabato è la Rovinata a ospitare a Germanedo l’Aurora San Francesco per la seconda giornata di campionato Esordienti 2013. È la prima partita in casa della stagione e i ragazzi entrano in campo un po’ deconcentrati, così sono gli ospiti ad aggiudicarsi il primo tempo. Durante l’intervallo il mister trova le parole giuste per caricare i ragazzi di casa che ritornano sul campo di gioco molto concentrati e così si aggiudicano gli altri tre tempi. Risultato finale: Rovinata – Aurora San Francesco 3-1.

Seconda di campionato per i Pulcini 2015 e subito impegno difficilissimo: si va in trasferta a Sala al Barro, ospiti del Calcio Lecco. I ragazzi conoscono bene l’avversario, si sono preparati tanto per questa occasione, ma probabilmente scendono in campo troppo intimoriti per giocare come sanno fare. I padroni di casa invece sono veloci e determinati e si impongono per 2-0 nel primo tempo e per 1-0 nel secondo. Poi qualcosa cambia, i biancorossi tirano fuori la grinta e iniziano a crederci un pochino di più: pareggiano il terzo tempo e vincono il quarto di misura con una rete di Galliani. Finisce 3-2 e alla fine il mister è soddisfatto del gioco dimostrato nella seconda metà di partita: “Bravi lo stesso I ragazzi, guardiamo avanti pronti a ospitare il Valmadrera sabato sera”.