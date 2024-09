BMX GARLATE: BERIZZI SRL AL FIANCO DEL TEAM ANCHE PER LA NUOVA STAGIONE

GARLATE – Berizzi srl è al fianco di BMX Garlate anche per la stagione 2024. La storica azienda familiare nata negli anni Ottanta con la passione per lo sport, si è avvicinata alla BMX Garlate grazie all’amicizia con il vicepresidente Bonanomi. Un rapporto poi cresciuto anche con il presidente Radaelli. Oggi siamo alla seconda generazione e conta 38 collaboratori.

“Penso che questo sport non venga valorizzato abbastanza – ha precisato Federica Beretta, una delle titolari – La mia famiglia ama le discipline fisiche e accompagnare realtà come questa volte alla crescita dei giovani. È uno sport dove si mette alla prova la persona e la passione è fondamentale. Dobbiamo fare in modo che altri lo conoscano”.

L’azienda Berizzi nasce come Filtermedia nel 1996 a Calolziocorte. Nel 2020 Filtermedia diventa Berizzi, mantenendo la stessa proprietà e inalterate le caratteristiche produttive e organizzative. Dal 2023 l’azienda si trasferisce nella nuova sede generale di circa 17.000 mq a Cisano Bergamasco (BG), a pochi chilometri dalla precedente, unificando tutte le sedi produttive, magazzino e uffici per offrire qualità, prodotti e un servizio sempre migliori.

Oggi è uno dei maggiori produttori europei di parti e componenti di alta qualità ‘Made in Italy’ per la gestione dei fluidi. Oltre a realizzare internamente una vasta gamma di pompe e pistole per la verniciatura a spruzzo e il travaso di fluidi, Berizzi realizza anche accessori e ricambi compatibili con le principali marche del settore. Con una lunga e consolidata tradizione industriale alle spalle e un’innovativa cultura tecnologica che la spinge ad avere uno sguardo sempre rivolto al futuro, l’azienda mira a soddisfare le esigenze dei propri clienti nazionali e internazionali.