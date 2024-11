BMX: PREMIATI A MILANO I RIDER DEL TEAM DI GARLATE

MILANO – Domenica 10 novembre nell’Auditorium “Giorgio Gaber” in Piazza Duca d’Aosta, presso il Grattacielo Pirelli a Milano, si è tenuta la grande festa del Ciclismo Lombardo per la stagione 2024. Nel contesto del settore fuoristrada, la stagione 2024 ha regalato grandi soddisfazioni ai piloti del team BMX di Garlate.

Un riconoscimento è stato assegnato anche al presidente della Fci di Lecco, Alessandro Bonacina, persona che fa sempre sentire la sua vicinanza al team garlatese.

Per la Bmx Garlate sono stati premiati Andrea Bonanomi, Tommaso Bravi, Martino Caslini e Davide Cattaneo, campioni regionali delle varie specialità Bmx e Cruiser, manifestazione disputata a Caravaggio in provincia di Bergamo. Presenti Tommaso Bravi e Davide Cattaneo, considerato che Martino era impegnato in Francia, e Andrea era impegnato a livello familiare.