BULCIAGO, 25ENNE RESTA INCASTRATO NELL’AUTO INCIDENTATA: LIBERATO DAI VF

BULCIAGO – Alle 23 di sabato, incidente stradale con persona “incarcerata” (nella terminologia delle forze dell’ordine si dice di chi rimane incastrato in un veicolo in seguito a sinistro stradale).

Il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato un’autopompa in loco, la squadra sul posto ha trovato ancora il passeggero – un 25enne – impossibilitato a uscire dal mezzo; con l’utilizzo di cesoie e divaricatori è stato aperto un varco, permettendo così di estrarre la persona insieme al personale di Areu118. Il giovane è stato portato in ambulanza all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, in codice giallo.

RedCro