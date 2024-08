BUS SOSTITUTIVI CALOLZIO-BERGAMO, LE PAROLE DEL SINDACO GHEZZI

CALOLZIOCORTE – Anche Calolziocorte ha ottenuto il bus navetta per la stazione di Bergamo: dal 9 settembre, infatti, per gli studenti delle scuole del capoluogo orobico sarà possibile evitare la tratta con i treni.

I bus, che faranno tappa nella stazione di Cisano Bergamasco, partiranno dall’interscambio della stazione calolziese e saranno due al mattino, alle 6:15 e alle 7:15, e due per il ritorno, alle 13:08 e 14:08, dal lunedì al sabato. Il sabato, oltre ai due convogli mattutini, sarà presente anche il bus di ritorno delle 12:08 con fermata a Cisano, mentre quelli delle 13:08 e delle 14:08 fermeranno anche ad Ambivere e Pontida.

Il sindaco Marco Ghezzi ha spiegato che l’organizzazione del servizio è stata possibile grazie al prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, su iniziativa dei sindaci dei territori della bergamasca. I sindaci di Paderno e Calolzio, attraverso incontri con il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, hanno potuto pianificare l’operazione anche nel lecchese.

“Fino a pochi mesi fa – puntualizza Ghezzi – avere un bus da Calolzio sembrava molto difficile, perché non si trovavano pullman e autisti; dal 9 settembre, con la sua entrata in vigore, il servizio sarà affiancato da una figura di verifica, per monitorare l’utenza e il suo numero”.

“La possibilità di ampliare la tratta del bus in partenza da Cisano c’era, ma erano disponibili solo 15 posti con un solo bus al giorno; non lo abbiamo richiesto per evitare di “lasciare a piedi” nessuno, dal 9 settembre ci sarà invece un servizio più efficace”, ha affermato Ghezzi.

Il sindaco ha infine ringraziato tutti gli enti coinvolti, l’assessore di Regione Lombardia Franco Lucente e Trenord, accompagnato dal vicesindaco Aldo Valsecchi; incaricato dei rapporti con il comitato dei genitori, Valsecchi ha elogiato la sua rappresentante Isabella Lucernini per lo scambio proficuo negli scorsi mesi.

Michele Carenini

