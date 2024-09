CAI STRADA STORTA: IN TRENTA ALLA SCOPERTA DELLA VAL DA FAIN

LECCO – Il CAI Strada Storta di Acquate, conclusa la vacanza estiva di agosto nelle alpi Marittime, riparte con le attività sociali autunnali proponendo una escursione di fine estate nella splendida val Da Fain in Engadina.

Così domenica 15 settembre un gruppo di 30 escursionisti soci della Strada Storta si è trovato alle 7 al parcheggio del Penny Market in via Martiri di Nassyria a Lecco e con mezzi propri ha raggiunto il piazzale della funivia del Bernina – Diavolezza, per iniziare una nuova gita sociale, adatta a tutti anche alle famiglie, con un dislivello in positivo di 650 metri e uno sviluppo di 16 chilometri.

I partecipanti, quindi, non si sono dovuti preoccupare delle difficoltà tecniche lungo il sentiero, che è salito dolcemente tra pascoli e ruscelli, ma la voglia di camminare in compagnia, macinando chilometri, è stato l’elemento propulsore per poter portare a termine il percorso. Oltre a sfidare le bizze meteorologiche con l’inaspettato e drastico calo delle temperature, divenute quasi invernali.

Il variegato gruppo, composto da grandi e piccini, ha gustato il magnifico scenario alpino percorrendo il gradito dolce e largo pendio del sentiero, che dal fondo valle si è sviluppato. Tra erbosi pendii, il gruppo è giunto prima alla malga Alp La Stretta (2427 m), per poi proseguire in direzione del passo La Stretta (sul confine con l’Italia, a quota 2655 m) e scoprire suggestivi laghetti dalle azzurre acque ormai quasi del tutto ghiacciate, denominati Lej Grand. Da questa quota, sull’altro versante della valle, gli escursionisti hanno scorso il passo del Foscagno e un angolo di Livigno.

La gita si è conclusa nel migliore dei modi tra il vociare dei bambini, una divertente battaglia a palle di neve, i fischi delle marmotte e il loro avvistamento prima del letargo. Il prossimo appuntamento proposto dalla Strada Storta sarà con la ferrata Maurizio al monte Alben domenica 22 settembre.