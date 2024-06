CALCIO: CHI È FRANCESCO BALDINI, L’ALLENATORE DEL LECCO DI ALIBERTI

LECCO – Sarà quindi Francesco Baldini il nuovo allenatore della Calcio Lecco, con Luciano Mularoni come vice, Antonio Minadeo il direttore sportivo (proveniente dal Legnago Salus) e Giuseppe Dusi l’addetto stampa. Questo è quello che ha annunciato ieri il nuovo presidente, Aniello Aliberti .

Francesco Baldini nasce a Massa il 14 marzo del 1974 e comincia la sua carriera sportiva come difensore centrale nelle giovanili della Lucchese. Il suo esordio in prima squadra avviene in B nella stagione 1991-1992, con Marcello Lippi in panchina. Nel 1993 la Juventus lo acquista, ma l’anno dopo torna a Lucca in prestito. Dal 1995 al 2003 gioca nel Napoli, con un break alla Reggina nel 2001-2002. Dal 2003 al 2006 milita nel Genoa. Nell’estate 2006 si trasferisce in prestito al Perugia in C1, mentre l’anno va al Lugano in Svizzera. Nel 2008 firma con il San Marino, in Lega Pro Seconda Divisione. Nel 2010 passa allo Juvenes/Dogana, formazione del campionato sammarinese con cui conquista una Coppa Titano prima di concludere la carriera a 37 anni.

Come allenatore, inizia dagli Allievi del Bologna nel 2011. L’anno successivo passa alla Primavera rossoblù. Nel 2014 2014 allena il Sestri Levante in Serie D, mentre l’anno dopo torna alla Lucchese, stavolta come tecnico. Ma a ottobre se ne va. Torna nel febbraio 2016, ma a marzo dopo un diverbio con il preparatore dei portieri Enzo Biato, si dimette. Nella stagione 2016-2017 guida l’Imolese Serie D. Nel 2017-2018 guida la squadra Under-17 della Roma. Nell’estate seguente torna dopo 24 anni alla Juventus, chiamato alla guida della squadra Primavera. L’11 luglio 2019, Baldini torna sulla panchina di una prima squadra: il Trapani neopromosso in B. Ma viene esonerato il 17 dicembre. A marzo marzo 2021 guida Catania in Serie C; nel 2022 va al Vicenza in B e salva la squadra dalla retrocessione. Il 17 luglio 2023 diventa l’allenatore del Perugia, neoretrocesso in C, ma viene esonerato il 19 dicembre dello stesso anno. A febbraio 2024, va al Trento, sempre in C.