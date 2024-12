CALCIO LECCO, ALLA CANOTTIERI PRESENTATE LE MAGLIE DELLA COPPA DI NATALE

LECCO – Il vice-presidente del Lecco Calcio Francesco Aliberti e il club manager Michelangelo Vitali nella mattina di venerdì 20 dicembre sono stati ospiti della Canottieri Lecco, accolti in sede dalla vice-presidente Lucia Micheli e dal presidente Marco Cariboni, in occasione della presentazione delle maglie della Coppa di Natale realizzate da Legea in collaborazione con la Calcio Lecco 1912.

“Sono contentissimo di essere qui” ha detto il presidente Aliberti, “abbiamo approvato quest’idea fantastica di Lorella Cesana e di Legea: ci fa sempre piacere tornare qui per suggellare questa unione storica della nostra società e della Calcio Lecco 1912”.