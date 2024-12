CALCIO LECCO ALTA. IN CAMPO GLI ESORDIENTI E I PRIMI CALCI

LECCO – Battuta d’arresto degli Esordienti 2013 della Lecco Alta contro la Calcio Lecco 2014 sul campo di Sala al Barro. Nel primo tempo, dopo il primo gol subito, la Lecco Alta riesce a pareggiare con Alessandro facendo ben sperare in una partita giocata alla pari. L’ottimo livello tecnico e agonistico dei padroni di casa si fa sentire e porta a una sconfitta per 4 tempi a 0. I verdeblu hanno sofferto le dimensioni del campo di gioco – al limite superiore del regolamento – che obbligava a un gioco con passaggi lunghi e buon controllo di palla, cose su cui si dovrà lavorare per il futuro.

Nella foto di copertina i bambini della Lecco Alta con quelli della Calcio Lecco.

In un freddo pomeriggio i Primi Calci 2016 hanno vinto con l’Imberido mostrando un buon gioco di squadra e tanta determinazione, lottando fino all’ultimo minuto. Gli applausi dei genitori di entrambe le squadre hanno accompagnato ogni azione creando un clima piacevole intorno al campo. Alla fine, i piccoli calciatori hanno festeggiato insieme, mostrando che, al di là del punteggio, il vero spirito del calcio è divertirsi.