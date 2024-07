CALCIO LECCO. LA PRIMAVERA AFFIDATA AD ACHILLE MAZZOLENI

LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato ad Achille Mazzoleni l’incarico di allenatore della Primavera.

Nato a Lecco, classe 1970, ha un passato da calciatore con oltre 400 partite in Serie C, 72 in Serie B e 2 in Serie A, dove ha esordito contro il Milan quando vestiva la maglia del Como a fine anni ’80. Ha legato la sua carriera soprattutto a Cittadella (con cui ha raggiunto la promozione in B nel 2000 segnando il gol decisivo contro il Verona nella finale playoff) e Bassano Virtus, con cui ha vinto la Coppa Italia Serie D.

Da allenatore ha lavorato per quasi tutta la carriera in Serie D, vincendo per due volte i playoff: con la Castellanzese nel 2021 e l’anno dopo con la Casatese. Nell’ultima stagione è stato sulla panchina del Sant’Angelo.