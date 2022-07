LECCO – Il Lecco ben figura nella prima amichevole stagionale superando 2-0 il Sant’Angelo, compagine neopromossa in serie D, ruotando nel 3-5-2 di mister Alessio Tacchinardi 23 elementi.

La prima reta la segna Buso su rigore da lui stesso guadagnato al 9′. La seconda la segna Scapuzzi al 20′ del secondo tempo. Buona prova soprattutto in attacco per i blucelesti, con diverse azioni concluse con gol sfiorati.

“Sensazioni positive – commenta Tacchinardi nel post partita -, stiamo lavorando tanto per mettere più volume possibile. Siamo una squadra in costruzione, aspettiamo giocatori importanti che alzeranno il livello”. Il mister si sbilancia anche sul mercato, chiedendo alla società “due attaccanti titolari, qualcosa in centrocampo e un braccetto di difesa a sinistra”.

LECCO 1° tempo 3-5-2: Bonadeo; Celjak, Enrici, Battistini; Lakti Sangalli, Giudici, Purro, Ilari; Buso, Longo.

LECCO 2° tempo 3-5-2: Rubbi; Sberna, Pecorini, Bianchino; Girelli, Zuccon, Ronzoni (31′ st Gini) Nesta, Rossi; Berra (44′ st Ronzoni), Scapuzzi.