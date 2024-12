CALCIO/POSITIVO TEST MATCH DELL’ATTIVITÀ DI BASE DEL MOLTENOBRONGIO CON I PARI ETA’ DEL LECCO

MOLTENO – Positivo bilancio dello staff tecnico del PSG MoltenoBrongio per gli allenamenti congiunti con i pari età dell’attività di base della Calcio Lecco 1912 per bambini nati dal 2014 al 2017. “Questo tipo di allenamento – spiega Matteo Russo del MoltenoBrongio – sono un’occasione per testare il livello qualitativo delle squadre del MoltenoBrongio in relazione alle squadre di parità del Lecco. Le squadre dell’ ADB della Calcio Lecco gioca nei campionati provinciali con formazioni di un anno in meno delle avversarie in gara. In questo caso invece ci si confronta e si gioca con i pari età blucelesti, Sono allenamenti di due ore di cui per un ora vengono fatti lavori misti sui duelli tipo uno contro uno o due contro due, esercitazioni tecniche di conclusioni e un oretta di partite: mini tornei, partitine, naturalmente con i ragazzini Molteno/Lecco mischiati. È un modo per valutare l’andamento generale della preparazione dei bambini del nostro Centro Tecnico in relazione alla Calcio Lecco”.

Infatti la PSG MoltenoBrongio è una società sportiva che ha stretto una collaborazione significativa con la Calcio Lecco 1912. Grazie a questa partnership, la PSG MoltenoBrongio è diventata un Centro Tecnico Ufficiale Bluceleste, offrendo ai giovani calciatori un percorso formativo di alto livello. Questa collaborazione permette ai giovani atleti di beneficiare delle competenze tecniche ed educative del settore giovanile della Calcio Lecco 1912, garantendo un ambiente di crescita e sviluppo continuo.