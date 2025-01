CALCIO PRIMA CATEGORIA. LA LECCO ALTA INIZIA IL 2025 CON UN PAREGGIO

LECCO – È iniziato il 2025 per la squadra principale degli Oratori Lecco Alta che gioca la stagione di esordio in Prima categoria. La formazione ha concluso il girone d’andata all’ultimo posto con otto punti, frutto di due vittorie e due pareggi. La prima parte della stagione è stata condizionata dalla poca esperienza che ha creato difficoltà alla formazione di mister Luca Valsecchi. I risultati sono stati determinati da diversi errori individuali che hanno inciso su troppe partite anche se, per il gioco espresso, la seconda formazione lecchese per importanza ha ricevuto parecchi complimenti.

Durante lo stop invernale i lecchesi hanno continuato ad allenarsi disputando una prima amichevole con il Civate. Questa domenica è iniziato il campionato con l’Albosaggia in casa, partita che è finita 1-1. Nel primo tempo non ci sono state grosse occasioni se non una punizione degli ospiti dal limite, parata dal portiere Invernizzi. La Lecco Alta riesce a sbloccare la partita su rigore al 26′ con un penalty per un fallo su Orio, trasformato da Teli.

Nella ripresa dopo 10′ è l’Albosaggia a procurarsi un rigore su un banale errore della difesa della Lecco Alta, che porta il risultato sull’ 1-1. Gli ultimi 15′ sono stati i più spettacolari perché entrambe le squadre volevano vincere, dato che il pari andava stretto a entrambe – in particolare ai biancoverdi – per uscire dall’ultimo posto in classifica.

Domenica trasferta contro la 2B a Brivio.