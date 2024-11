CALCIO ROVINATA. RIMONTANO E PAREGGIANO GLI JUNIORES CONTRO TIRANO

LECCO – Trasferta per la Juniores biancorossa che ha affrontato a Tirano la squadra di casa. Il primo tempo è tutto in salita e dopo 10′ la Rovinata è già in svantaggio per 2-0. La Tiranese è attenta e combattiva in tutte le zone del campo contrariamente alla Rovinata, continua a creare pericoli e conclude meritatamente la prima frazione di gioco sul risultato di 4-0. Negli spogliatoi c’è molta delusione, ma la tensione viene spazzata via da Angelibusi che con la sua carica cerca di motivare tutti i compagni a dare il massimo e a credere nel recupero di una partita ormai persa. Bisogna dare il tutto e per tutto e il mister nel secondo tempo mette in campo Ghislanzoni, per dare più solidità difensiva, e Calveri, per rendere più efficace il reparto offensivo, che fino a quel momento era stato inesistente. Dopo appena 10′ la Rovinata accorcia le distanze grazie a una punizione magistrale di Teseo e raddoppia con una diagonale imparabile di Virciglio. Sul 4-2 la Tiranese perde lucidità e fatica a superare la metà campo. Le occasioni per gli ospiti sono davvero tante e riescono a pareggiare grazie a Savazzie a Sfinjari. Savazzi mette in rete la palla del vantaggio per la Rovinata ma l’arbitro annulla per un fuorigioco davvero molto dubbio. La partita finisce in pareggio, con la consapevolezza di avere perso non solo 2 punti importanti, ma anche l’occasione di sorpassare la prima in classifica, che resta ferma a +1.

Partita impegnativa per la Rovinata Allievi 2008, che ha affrontato in casa la Bellagina, in una partita inizialmente equilibrata e senza nessuna grossa emozione. I padroni di casa dopo 15′ cominciano a macinare gioco e si rendono più volte pericolosi davanti alla porta difesa dal portiere avversario. L’occasione capita sulla testa di Fortunati che però colpisce sopra la traversa. La seconda ghiottissima occasione arriva sui piedi di Ndiaye che, su un bellissimo cross dalla destra di Fumagalli, a pochi passi dalla porta sbaglia calciando lateralmente. Il primo tempo termina così sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo i biancorossi partono contratti e un po’ confusi nelle giocate, ma le occasioni sono ancora tutte per la Rovinata. A 15′ alla fine della partita e su calcio d’angolo per la Bellagina arriva di testa, la rete della squadra ospite. L’allenatore della Rovinata cerca di smuovere qualcosa con gli uomini della panchina, ma purtroppo chi è subentra non incide così tanto da cambiare le sorti della gara. La Bellagina con due contropiedi a pochi minuti dal termine chiude la partita segnando altri due gol. Nonostante le tante occasioni, la Rovinata non è riuscita a esprimere un bel gioco a grandi tratti confusionario.

Vittoria schiacciante in casa della Lecco Alta per i Giovanissimi 2011. I ragazzi sanno che devono fare bene per invertire la marcia e recuperare punti in classifica, ed entrano in campo determinati a vincere. Nel primo tempo ci pensano Iracà e Scaioli a mandare a riposo la squadra sul risultato di 0-3. Nel secondo tempo i biancorossi credono nella vittoria e dilagano, col terzo gol personale del capocannoniere Iracà. Ci pensa poi Pavoni a chiudere definitivamente la partita con la rete dello zero a cinque. Davvero una bella partita e una meritata vittoria, che regala punti preziosi e alza il morale alla squadra, in attesa di ospitare l’Olympic Morbegno.

Partita molto sofferta a Cortenova per i Giovanissimi 2010. Andati in vantaggio con Gattinoni subiscono il pareggio dei padroni di casa su un’indecisione del portiere biancorosso. La Rovinata gioca bene, ma il portiere avversario si supera in più di una occasione. Alla fine di una bella azione corale è ancora Gattinoni a segnare il gol del vantaggio nel secondo tempo, che chiude i conti a 15′ dalla fine.

Impegno infrasettimanale per gli Allievi 2009 biancorossi, che ospiti del Sala Galbiate rimediano un 4-1 indiscutibile, ma che penalizza eccessivamente la squadra. Pur sempre inseguendo per larghi tratti della partita, la Rovinata ha tenuto sotto pressione gli avversari pur andando sotto di due reti, una delle quali frutto di un rigore molto dubbio. Partita molto combattuta, riaperta dal gol di Troka, che però purtroppo non basta. Alcuni errori ed indecisioni, oltre ad un avversario di tutto rispetto, confermano il risultato finale per i padroni di casa. Per l’ennesima volta è da segnalare la partita di sacrificio del capitano Troka e l’ottima prestazione di Dell’Oro sulla fascia sinistra, peraltro non la sua abituale. Nella foto il capitano che prima dell’inizio del secondo tempo ha radunato attorno a se tutti i ragazzi, per un incoraggiamento.