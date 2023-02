LECCO – La ventinovesima giornata del girone A di Serie C ha segnato ieri sera il pareggio per 1-1 tra Feralpisalò e Pordenone. Un pari importante perché regala il primo posto in classifica al Lecco, che domenica aveva sconfitto per 2-1 l’Arzignano Valchiampo .

Il posticipo tra Feralpisalò e Pordenone ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 43′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Pittarello. Pareggio però immediato prima dell’intervallo a opera di Pinato.

A nove giornate dalla fine la classifica del girone A vede ora al comando proprio la Feralpisalò insieme a Lecco e Pro Sesto a quota 51. Segue a 50 il Pordenone, mentre al quinto posto c’è il Vicenza con 47 punti. Un gruppetto in cui nessuno corre e nessuno riesce a scappare. In testa sembra una gara a chi fa peggio e il primo posto non trova un padrone certo. Almeno per il momento.