CALCIO: TANTE VITTORIE PER LA ROVINATA NEL FINE SETTIMANA

LECCO – Inizio di campionato dell’attività di base della Polisportiva Rovinata mentre proseguono i campionati agonistici della Juniores e dei Giovanissimi.

Il campionato Juniores ha visto la Rovinata impegnata al Bione, ospite della Zanetti. La squadra prende l’impegno in modo un po’ disinvolto e gioca un primo tempo sottotono, prendendo gol alla prima azione offensiva degli avversari. Il portiere non trattiene: sulla ribattuta l’attaccante della Zanetti è più veloce e insacca. Nel secondo tempo il mister studia bene i cambi e riesce a portare più velocità in fase offensiva. Basta un minuto per il pareggio di Sfinjari, seguito poco dopo dal raddoppio di Calveri. Riescono ad andare in gol anche Savazzi e Redaelli, che con la sua doppietta attesta il risultato sull’1-5. Nel complesso, dopo l’avvio incerto, è una buona prestazione per la Rovinata che, vista la sconfitta del Valmadrera a Tirano, si accomoda al primo posto a punteggio pieno.

Gli Allievi 2008 hanno giocato domenica mattina, ospiti in casa del Pagnano. La squadra di casa parte combattiva e i biancorossi non riescono a esprimere il proprio gioco, anche per via del manto erboso in pessime condizioni. Il Pagnano passa in vantaggio sfruttando un errore su un passaggio a centrocampo al 20’ e raddoppia al 35’ grazie a un rigore concesso per fallo di mano in area. Nella ripresa è tutta un altra musica: la Rovinata attacca e passa tutto il secondo tempo nella metà campo del Pagnano. Accorcia le distanze su calcio di rigore trasformato da Fortunati al 15’. Colpisce un palo con Ndiaye e non sfrutta diverse occasioni da goal. Finisce 2-1 per il Pagnano e arriva la prima sconfitta in campionato, anche se per il gioco espresso forse la Rovinata meritava quantomeno il pareggio. “Si riparte da questo secondo tempo per trovare tutti i presupposti per andare avanti al meglio” è il commento dei mister.

Con un netto 4-2 gli Allievi Under 16 hanno superato il San Giorgio Molteno nel campionato provinciale. Partita ostica quella giocata in serata al Bione, una vera battaglia contro un ottimo avversario ben strutturato e fisicamente molto forte. Solo la grande determinazione dimostrata, la voglia di vincere e la partecipazione dell’intero gruppo hanno consentito questo ottimo risultato. L’intensità della partita si legge anche nei numerosi cartellini mostrati dall’arbitro. I biancorossi vincono grazie alla doppietta di Bianchi, indomito su ogni pallone, e ai gol di Cattaneo e Civilini. Merita una menzione particolare il difensore Pedercini, quasi insuperabile, che con la sua solidità e attenzione riesce a dare sicurezza all’intera squadra.

Vittoria anche per i Giovanissimi 2010 che hanno giocato sul campo casalingo del Bione. La Rovinata va in vantaggio con la rete di Cafaro, ma l’avversario non ci sta e non solo agguanta il pareggio, ma riesce a ribaltare la situazione con un 1-2 per il Costa Masnaga. La Rovinata però reagisce e dopo il pareggio di Alberti ci pensa Gattinoni a chiudere la partita. Finisce 3-2 per i biancorossi e ora si pensa già alla prossima partita fuori casa.

Sabato pomeriggio in casa al Bione è toccata ai Giovanissimi 2011 mettercela tutta contro l’Aurora San Francesco. La squadra vuole un buon risultato dopo l’inizio di campionato in salita e ci pensa Iracà a portare a casa la vittoria con una doppietta nel primo tempo. La Rovinata sale a metà classifica, ma con una partita in meno delle altre, il che lascia aperte buone possibilità di salire nella parte alta della classifica.

Inizio di campionato in salita per gli Esordienti 2012, che scendono in campo con poca convinzione e si lasciano dominare da un buon Missaglia, ospite a Germanedo domenica pomeriggio. Dopo aver perso i primi due tempi, i cambiamenti del mister sembra aiutino a migliorare il gioco, ma bisogna aspettare il finale di partita per vedere un po’ di grinta e finalmente il gol. Finisce 3-1 per gli ospiti. “Complimenti a loro e un po’ di rammarico per i padroni di casa: ora pronti a ripartire e soprattutto a iniziare a crederci” ha commentato l’allenatore.

Prima di campionato anche per gli Esordienti 2013 sul difficile campo dell’Academy Casatese-Merate.

Come prevedibile la partita è molto combattuta e, anche se la Rovinata parte bene, l’avversario si aggiudica il primo tempo. Nel secondo tempo gli ospiti entrano un po’ demotivati e vanno subito in svantaggio, ma i ragazzi non mollano e allo scadere agguantano il pareggio con una punizione dal limite. Nel terzo tempo la Rovinata è disposta meglio in campo, ma va sotto con un gran gol da fuori area. Anche questa volta però sono orgoglio e grinta a farla da padrone e di nuovo arriva il pareggio con una bellissima azione a campo aperto. Finisce 3-2 per l’Academy.

Esordio positivo per i Pulcini 2015 che hanno iniziato il campionato in casa battendo per 4-0 un buon Cortenova. Tanti gol e la rete inviolata non sono lo specchio di una partita giocata un po’ al di sotto delle possibilità di una squadra rinnovata e pronta a fare meglio in campo. Complimenti comunque per l’ottimo inizio e si ricomincia subito a lavorare: sabato i biancorossi saranno ospiti della Calcio Lecco 1912 e la Rovinata dovrà mettercela tutta.