CALOLZIO: IL CONCERTO DI NATALE DELLA SCUOLA CON UN OSPITE D’ECCEZIONE

CALOLZIOCORTE – La serata di lunedì 4 al Dancing del Lavello vedrà l’orchestra e il coro della scuola media “Manzoni” esibirsi accompagnati da un ospite d’eccezione: il cantante blues Arthur Miles, nativo di Indianapolis ma attivo nel nostro paese fin dagli anni ’80, collaboratore fra gli altri di Zucchero e Renzo Arbore.

Il ricavato dell’evento, alle 20.45 ad ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni e al costo di 5 euro per tutti gli altri, sarà devoluto interamente, per la prima volta nella rassegna, a Telethon, associazione per lo studio delle malattie rare storicamente molto attiva sul territorio, che ha sostenuto la serata.

Come spiegato dal conduttore d’eccezione Massimo Tavola, professore ed ex vicesindaco, “la nostra orchestra con coro, composta da sessanta musicisti e da sessantacinque cantori, ha creato grazie all’abbinamento alla raccolta fondi per Telethon una sinergia di un successo tale che siamo riusciti ad ottenere la partecipazione straordinaria di Arthur Miles”.

Il concerto, che negli scorsi anni si svolgeva nella chiesa dei santi Cosma e Damiano di Sala di Calolzio, è stato spostato al Dancing, lo storico locale del Lavello; come spiegato da Tavola, “presenterò la serata in una location come il Dancing che ci potrà permettere di arrivare ad una capienza di pubblico di mille persone, una bellissima possibilità di esito per un evento speciale e una buona causa a cui teniamo moltissimo”.

In conclusione, Tavola ha colto l’occasione per ringraziare “il lavoro del professor Alberto Sgrò, direttore del coro, e del team dei docenti di strumento, fondamentali per la serata”.

Michele Carenini