CALOLZIO: CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, INIZIATIVE IL 25 NOVEMBRE

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune ha promosso una serie di eventi in merito.

Sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Calolziocorte ha organizzato “To The Woman”, un incontro di sensibilizzazione sul femminicidio e la condizione attuale delle donne, condito da un ulteriore elemento: grazie al contributo dei Lions Club Valle San Martino, infatti, è stata realizzata un’installazione artistica collegata, che rimarrà esposta nella piazza del comune per tutta la giornata.

La mattinata si aprirà con un flash mob, mentre dalle 10 la cittadinanza è invitata nella sala consiliare del comune, in cui i ragazzi della scuola media “Alessandro Manzoni” e dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota”, in collaborazione con le associazioni del territorio “Telefono Donna Lecco”, “L’altra metà del cielo” e “Anfora Associazione”, esporranno il risultato finale di un percorso in cui, tra immagini e racconti, hanno conosciuto e condiviso esperienze sull’argomento.

L’ingresso è gratuito e senza necessità di prenotazione, mentre la conclusione è prevista per le 12.

