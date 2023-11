EDUCAZIONE CIVICA, PATRICK ZAKI OSPITE DELLA “STOPPANI”. INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA

LECCO – La scuola Secondaria di Primo grado Istituto Comprensivo Lecco 3 Stoppani di Lecco con le sue classi terze incontrerà durante la mattinata di giovedì 16 novembre Patrick Zaki.

Questo incontro è inserito all’interno di un percorso di Educazione civica riguardante la tutela dei Diritti Civili fondamentali, ed è stato preceduto da un inquadramento socio politico dello Stato egiziano, tenutosi il 6 novembre dalla mediatrice culturale e esperta dell’area, Giulia Caccialanza e da Ahmed Arafa, attivista egiziano e amico di Patrick Zaki, che ha a sua volta subito un’ingiusta detenzione da parte del regime.

L’Istituto Stoppani ha voluto inoltre organizzare un incontro con Patrick Zaki aperto ai genitori degli studenti e a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 16 novembre all’interno dell’Auditorium del Centro Sociale Sandro Pertini in via dell’Eremo alle 21. Oltre a Zaki parteciperanno anche Ahmed Arafa Stakoza e Sanaa Seif. Modererà l’incontro il giornalista Luca Cereda.