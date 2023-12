POLISPORTIVA VALMADRERA: LE INIZIATIVE PER I 50 ANNI

VALMADRERA – Secondo incontro organizzativo riguardante le diverse iniziative e manifestazioni che caratterizzeranno il 50esimo della Polisportiva Valmadrera, la società che conta il maggior numero di atleti nella comunità, oltre 500, tra calcio, volley e basket.

Alcuni punti si stanno già evidenziando come i gadget che saranno numerosi durante il periodo dicembre 2023-settembre 2024: attualmente è possibile prenotare i panettoni e i pandori nelle caratteristiche scatole del 50 oppure le felpe del 50.

Il 26 maggio 2024 al mattino ci sarà poi la Santa Messa celebrata da don Eugenio Dalla Libera, il sacerdote che ha fondato la Polisportiva e a seguire il pranzo e i tornei delle squadre giovanili. Il giorno prima ci saranno i tornei delle ‘vecchie glorie’: età minima 30 anni e non più in attività agonistica.

Per il calcio, il riferimento è Andrea Baggio Baggioli, per il basket Antonio Chacho Locatelli, per il volley Roberto Locatelli. I diversi atleti sono invitati a proporre le proprie squadre per un torneo che sarà a 7, per permettere anche ai primi atleti, oggi sessantenni, di poter partecipare. Andrea Binda è e sarà il riferimento per foto, album e immagini dei 50 anni.