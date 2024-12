CALOLZIO, TRAGICO INCIDENTE STRADALE: OTTANTENNE PERDE LA VITA

CALOLZIOCORTE – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, a Calolziocorte, dove una donna di 80 anni ha perso la vita in seguito a un investimento avvenuto in via Cavour.

L’intervento di soccorso urgente ha richiesto la presenza del personale sanitario, delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.

In codice verde invece la donna di 40 anni alla guida della Volvo investitrice, trasportata sotto choc all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili