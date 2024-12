CALOLZIOCORTE: INAUGURATO IL NUOVO SUPERMERCATO “ALDI”

CALOLZIOCORTE – Aldi, parte del Gruppo Aldi Süd, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, ha inaugurato oggi, giovedì 12 dicembre, un nuovo negozio a Calolziocorte, in Corso Europa angolo Via Cantelli, alla presenza del sindaco Marco Ghezzi e dell’assessore Dario Gandolfi.

Con una superficie di 896 m2, il nuovo punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20. Il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di circa 100 kWp. A disposizione dei clienti 84 posti auto gratuiti, di cui 2 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori, e 1 colonnina di ricarica auto elettriche con una portata di 22kW. La costruzione del punto vendita, inoltre, ha visto anche la realizzazione di nuovi marciapiedi sulla strada principale e l’affissione di una nuova segnaletica su via Cantelli.

Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori e offrire un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, il negozio è organizzato in modo efficace e intuitivo e permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità.

Per festeggiare l’inaugurazione, ALDI propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza della propria offerta.

La nuova apertura a Calolziocorte consolida la presenza di ALDI nel Nord Italia, portando a quota 68 i negozi in Lombardia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 14 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.181 collaboratori nella regione.