“CAMBIA CALOLZIO” OMAGGIA MATTEOTTI 100 ANNI DOPO L’ASSASSINIO

CALOLZIOCORTE – Oggi 10 giugno ricorre il centenario dell’efferato assassinio del parlamentare socialista Giacomo Matteotti, che venne rapito e giustiziato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista dopo aver denunciato pubblicamente in Parlamento le illegalità e le violenze commesse da Benito Mussolini.

La formazione Cambia Calolzio, in questa giornata di ricordo, ha simbolicamente omaggiato Matteotti nella via a lui intitolata:

“Per ricordare la figura di Giacomo Matteotti questa domenica mattina, come Cambia Calolzio, abbiamo deposto delle roselline lungo la via a lui intitolata nel quartiere di Foppenico. A 100 anni dal suo assassinio da parte dei fascisti per noi onorarlo non significa guardare al passato, ma al futuro, con un rinnovato impegno a difesa della democrazia”.