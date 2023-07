BALLABIO – Chiusa pochi minuti fa, verso le 13.30, la corsia in discesa della SS36DIR, la ‘nuova Lecco-Ballabio’, a causa di un mezzo pesante in panne.

Il provvedimento è temporaneo e consentirà di intervenire in sicurezza per rimuovere il camion. Il traffico diretto verso i capoluogo è deviato lungo la Strada Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco mentre non ci sarebbero limitazioni nella corsia in salita, la ‘nord’, della strada veloce.