CARABINIERI LECCO, NICOLA MELIDONIS È IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE

LECCO – Il colonnello Nicola Melidonis è stato presentato come nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco.

Con oltre 30 anni di servizio alle spalle, Melidonis ha maturato esperienze e ricoperto molteplici e diversificati incarichi in ambito Forza Armata Carabinieri e interforze, in particolare in ambito internazionale.

Milanese di nascita, dopo gli studi classici a Como e laurea umanistica all’Università Cattolica di Milano ha intrapreso la carriera militare negli Alpini come allievo ufficiale presso la Scuola Militare Alpina (SMALP) di Aosta nel 1992 e successivamente nei Carabinieri frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nei gradi di tenente e capitano, ha svolto servizio come comandante in diversi reparti territoriali e di formazione dell’Arma: a Moncalieri (TO), Padova, Taurianova (RC), Reggio Calabria, Voghera (PV) e Genova.

Da ufficiale superiore, nel grado di maggiore e tenente colonnello, ha operato nell’ambito del Raggruppamento Operativo Speciale in Milano con compiti di antiterrorismo, del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano e del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza.

Successivamente ha retto il Comando del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” in Vibo Valentia.

Ha frequentato l’accademia dell’FBI in Quantico (USA) e conseguito un Master in International Cooperation e Security Diplomacy.

Vanta una consolidata esperienza internazionale maturata nell’ambito investigativo antiterrorismo e per la partecipazione a operazioni internazionali di Pace e di Capacity Building sotto egida ONU, NATO e Unione Europea in diverse aree di crisi in Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Kosovo, Nassiriya (Iraq) e in diversi paesi del Corno d’Africa.

